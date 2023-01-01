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Свой среди чужих, чужой среди своих
Актёры и съёмочная группа фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Режиссёры

Никита Михалков

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Юрий Богатырев

Юрий Богатырев

АктёрЕгор Петрович Шилов
Александр Кайдановский

Александр Кайдановский

АктёрЛемке
Александр Калягин

Александр Калягин

АктёрВанюкин
Сергей Шакуров

Сергей Шакуров

АктёрАндрей Тимофеевич Забелин
Александр Пороховщиков

Александр Пороховщиков

АктёрНиколай Кунгуров
Анатолий Солоницын

Анатолий Солоницын

АктёрВасилий Антонович Сарычев
Александр Адабашьян

Александр Адабашьян

Актёрсвязной бандитов / господин из воспоминаний атамана Брылова
Николай Засухин

Николай Засухин

АктёрНикодимов
Николай Пастухов

Николай Пастухов

АктёрСтепан Липягин
Никита Михалков

Никита Михалков

АктёрАлександр Брылов

Сценаристы

Никита Михалков

Никита Михалков

Сценарист
Эдуард Володарский

Эдуард Володарский

Сценарист

Продюсеры

Владимир Комаровский

Владимир Комаровский

Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Кваша

Игорь Кваша

Актёр дубляжа

Художники

Алина Будникова

Алина Будникова

Художница

Монтажёры

Людмила Елян

Людмила Елян

Монтажёр

Операторы

Павел Лебешев

Павел Лебешев

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Эдуард Артемьев

Композитор