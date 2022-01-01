Родители строгого режима (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пожилые супруги держат взаперти проворовавшегося сына-мэра, чтобы остановить его политическую карьеру. Комедия «Родители строгого режима» — фильм, где Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян пытаются вразумить Евгения Ткачука.



Маленький провинциальный городок страдает от власти одиозного чиновника Бориса Литвина. Все вокруг знают, что он ворует бюджетные средства и нисколько не заботится о жителях. Обещания, которые Борис давал во время своей предвыборной кампании, он так и не удосужился выполнить, а теперь 38-летний политик бессовестно планирует избираться на второй срок. Вера и Валентин, которым стыдно признаться, что продажный мэр — это их сын, узнав о скорых выборах, решают пойти на отчаянные меры. Супруги запирают Бориса у себя в доме и начинают курс перевоспитания. Впервые за 20 лет собравшись за одним столом на честный разговор, все трое понимают, что в этой истории у каждого из них есть, чем поделиться и в чем повиниться.



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