Избранные (сериал, 1982) смотреть онлайн

Вторая мировая война. Богатый немецкий барон, ненавидящий нацистские порядки, тем не менее пытается сохранить нейтралитет в отношениях с режимом. В конце войны ему удается выехать в Колумбию, где он раскручивает сомнительную финансовую операцию...

