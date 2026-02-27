Избранные
Избранные (сериал, 1982) смотреть онлайн

1982, Избранные 1 сезон
Драма16+
О сериале

Вторая мировая война. Богатый немецкий барон, ненавидящий нацистские порядки, тем не менее пытается сохранить нейтралитет в отношениях с режимом. В конце войны ему удается выехать в Колумбию, где он раскручивает сомнительную финансовую операцию...

Страна
СССР, Колумбия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb