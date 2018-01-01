Wink
Актёры и съёмочная группа сериала «Избранные»

Режиссёры

Сергей Соловьев

Режиссёр

Актёры

Луис Де Сулуэта

Luis de Zulueta
Актёр
Сантьяго Гарсия

Santiago García
Актёр
Ампаро Грисалес

Amparo Grisales
Актриса
Лина Ботеро

Lina Botero
Актриса
Рауль Сервантес

Актёр

Сценаристы

Альфонсо Лопес Микельсен

Alfonso López Michelsen
Сценарист
Сергей Соловьев

Сценарист

Продюсеры

Владимир Цейтлин

Продюсер

Художники

Александр Самулекин

Художник
Александр Адабашьян

Художник

Композиторы

Борис Тищенко

Композитор
Георгий Свиридов

Композитор
Исаак Шварц

Композитор