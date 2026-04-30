Отпечатки (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Прошлое приводит следователя Яну Князеву в родной Заречный, потрясённый серией жестоких убийств. Она не может оставаться в стороне: дело как-то связано с детским домом, в котором выросла Князева и который отчаянно пытается забыть. Яна подозревает, что за преступлениями стоит маньяк, но никто из местных полицейских не воспринимает её версию всерьёз. Помочь с расследованием решается только капитан Денис Симонов, несмотря на явную взаимную неприязнь. Чем ближе напарники подбираются к разгадке, тем более запутанными становятся их отношения, а тихий с виду городок всё глубже прячет свои тайны.

