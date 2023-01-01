ГДР (сериал, 2023) смотреть онлайн

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Захватывающий шпионский сериал о борьбе за власть в Восточной Германии. КГБ противостоит ЦРУ, а тем временем Варшавский блок трещит по швам. Сериал ГДР смотреть онлайн в хорошем качестве уже скоро можно будет на Wink!



Режиссером нового проекта Wink Originals стал Сергей Попов, работавший ранее над такими проектами, как «Обратный отсчет» и «Отрыв», а над сценарием трудились Василий Павлов (также креативный продюсер сериала), Юрий Сапронов, Юрий Бурносов, Вячеслав Рогожкин и Андрей Житков. Среди продюсеров сериала Тимур Вайнштейн, Александр Земский, Федор Бондарчук, Максим Рыбаков и Дмитрий Табарчук.



Москва, конец 80-х. Капитан КГБ Александр Нечаев знакомится с прекрасной танцовщицей Ингрид. Он опытный агент, работающий под прикрытием, она — тоже не совсем та, за кого себя выдает. Вскоре их пути снова пересекутся в Берлине, где развернется настоящая международная охота за архивом Министерства госбезопасности ГДР. Задача Нечаева и его коллег — добраться до архива первыми, так как если документы попадут н�е в те руки, последствия непредсказуемы. Однако на каждом шагу агентов преследуют ЦРУ и Штази, а кроме того, за Нечаевым следят и из Москвы, ведь начальство до сих пор не до конца ему доверяет.



Сможет ли капитан скрыться от многочисленных преследователей и разобраться, кому стоит доверять? Узнаете в детективной драме с Александром Горбатовым, Линдой Лапиньш, Дарьей Урсуляк, Евгением Харитоновым в главных ролях. Присоединяйтесь к Wink и не пропустите премьеру — сериал ГДР. Дата выхода всех серий — 16 февраля!



Помимо интригующего сюжета и блестящего актерского состава, в сериале вас ждут захватывающие дух спецэффекты, впечатляющие декорации, с помощью которых авторам удалось передать атмосферу 80-х годов, и роскошные костюмы, отвечающие эпохе.





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