ГДР (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+54 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+51 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 3
- 16+53 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 4
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 6
- 16+45 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 8
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 9
- 16+45 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 10
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 11
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 12
- 16+48 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 13
- 16+48 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 14
Сюжет
Захватывающий шпионский сериал о борьбе за власть в Восточной Германии. КГБ противостоит ЦРУ, а тем временем Варшавский блок трещит по швам. Сериал ГДР смотреть онлайн в хорошем качестве уже скоро можно будет на Wink!
Режиссером нового проекта Wink Originals стал Сергей Попов, работавший ранее над такими проектами, как «Обратный отсчет» и «Отрыв», а над сценарием трудились Василий Павлов (также креативный продюсер сериала), Юрий Сапронов, Юрий Бурносов, Вячеслав Рогожкин и Андрей Житков. Среди продюсеров сериала Тимур Вайнштейн, Александр Земский, Федор Бондарчук, Максим Рыбаков и Дмитрий Табарчук.
Москва, конец 80-х. Капитан КГБ Александр Нечаев знакомится с прекрасной танцовщицей Ингрид. Он опытный агент, работающий под прикрытием, она — тоже не совсем та, за кого себя выдает. Вскоре их пути снова пересекутся в Берлине, где развернется настоящая международная охота за архивом Министерства госбезопасности ГДР. Задача Нечаева и его коллег — добраться до архива первыми, так как если документы попадут н�е в те руки, последствия непредсказуемы. Однако на каждом шагу агентов преследуют ЦРУ и Штази, а кроме того, за Нечаевым следят и из Москвы, ведь начальство до сих пор не до конца ему доверяет.
Сможет ли капитан скрыться от многочисленных преследователей и разобраться, кому стоит доверять? Узнаете в детективной драме с Александром Горбатовым, Линдой Лапиньш, Дарьей Урсуляк, Евгением Харитоновым в главных ролях. Присоединяйтесь к Wink и не пропустите премьеру — сериал ГДР. Дата выхода всех серий — 16 февраля!
Помимо интригующего сюжета и блестящего актерского состава, в сериале вас ждут захватывающие дух спецэффекты, впечатляющие декорации, с помощью которых авторам удалось передать атмосферу 80-х годов, и роскошные костюмы, отвечающие эпохе.
Все сезоны сериала ГДР смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Попов
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Евгений
Кутянин
- ГБАктёр
Геннадий
Блинов
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Евгений
Санников
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Юрий
Сапронов
- Сценарист
Юрий
Бурносов
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- Художн�ица
Юлия
Макушина
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- ККомпозитор
Кази