Нечаев заручается поддержкой Фосса, чтобы спасти жену. Вернувшись в ФРГ, Ингрид встречается с отцом, но тот не рад ее видеть. Тем временем ЦРУ продолжает испытывать Свету — на этот раз «экспериментальными препаратами». Догадка майора оказывается верной, но раскрыть убежище американцев не так-то просто. В надежде сбежать от прошлого Ингрид прячется в западном Берлине.



Найдет ли Нечаев Свету и выйдет ли КГБ на след крота? Все ответы в 11 серии — сериал «ГДР» смотреть онлайн можно эксклюзивно на Wink.

