ГДР. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
ГДР
1-й сезон
11-я серия
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 11
Детектив, Драма18+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым

ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нечаев заручается поддержкой Фосса, чтобы спасти жену. Вернувшись в ФРГ, Ингрид встречается с отцом, но тот не рад ее видеть. Тем временем ЦРУ продолжает испытывать Свету — на этот раз «экспериментальными препаратами». Догадка майора оказывается верной, но раскрыть убежище американцев не так-то просто. В надежде сбежать от прошлого Ингрид прячется в западном Берлине.

Найдет ли Нечаев Свету и выйдет ли КГБ на след крота? Все ответы в 11 серии — сериал «ГДР» смотреть онлайн можно эксклюзивно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ГДР»