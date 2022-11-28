ГДР. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
ГДР
1-й сезон
1-я серия
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Драма16+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым

ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1987 год. После провала спецоперации в Берлине советский разведчик Александр Нечаев теряет не только товарища, но и собственную репутацию, и его отстраняют от службы. Спустя два года коллега неформально привлекает Нечаева к новому делу: проследить за танцевальной труппой берлинского мюзик-холла и американским журналистом. В баре Александр знакомится с Ингрид, звездной солисткой, и, кажется, уже совсем близко подбирается к цели… Но внезапная трагедия ставит под сомнение успех операции. Успеет ли Нечаев среагировать в новых обстоятельствах?

Детективная сюжетная линия только набирает обороты: скорее начинайте смотреть сериал ГДР онлайн — бесплатно доступна 1 серия 1 сезона. Эксклюзив уже ждет вас на нашем портале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ГДР»