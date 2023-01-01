ГДР (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+54 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+51 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 3
- 16+53 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 4
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 6
- 16+45 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 8
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 9
- 16+45 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 10
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 11
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 12
- 16+48 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 13
- 16+48 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 14
Сюжет
Схватка разведок в Германии конца 80-х: 1 сезон шпионской драмы в духе сериала «Вавилон-Берлин».
Капитан КГБ Александр Нечаев, потерпев неудачу, отправляется на новое задание, на этот раз в Берлин. В городе неспокойно как никогда: все чувствуют приближение катастрофы, и спецслужбы разных стран начинают борьбу за «восточногерманское наследство». Все они стремятся добыть архив немецкой разведки, иначе могут всплыть ненужные сведения, имена и тайные миссии — допустить этого не может ни Запад, ни Советский Союз. Нечаев должен заполучить документы первым, однако на его пути встают ЦРУ, Штази и загадочная танцовщица Ингрид.
Справится ли Нечаев с важнейшей миссией и не попадет ли в плен обмана и чувств? Узнаем совсем скоро — смотреть сериал ГДР можно будет на портале Wink уже этой зимой.
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Инфор�мация
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Попов
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Евгений
Кутянин
- ГБАктёр
Геннадий
Блинов
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Евгений
Са�нников
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Юрий
Сапронов
- Сценарист
Юрий
Бурносов
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- Художница
Юлия
Макушина
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- ККомпозитор
Кази