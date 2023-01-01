ГДР (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Схватка разведок в Германии конца 80-х: 1 сезон шпионской драмы в духе сериала «Вавилон-Берлин».



Капитан КГБ Александр Нечаев, потерпев неудачу, отправляется на новое задание, на этот раз в Берлин. В городе неспокойно как никогда: все чувствуют приближение катастрофы, и спецслужбы разных стран начинают борьбу за «восточногерманское наследство». Все они стремятся добыть архив немецкой разведки, иначе могут всплыть ненужные сведения, имена и тайные миссии — допустить этого не может ни Запад, ни Советский Союз. Нечаев должен заполучить документы первым, однако на его пути встают ЦРУ, Штази и загадочная танцовщица Ингрид.



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