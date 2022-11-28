ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Нечаев и Майерс чудом выживают после покушения. Капитан понимает, что за взрывом стоят немецкие радикалы, которые не могли провернуть все это в одиночку. Жданов решает завербовать Хельгу, а затем использовать ее для обмена со Штази и освобождения Нечаева. Фосс, однако, ведет свою игру и пытается выведать местонахождение архива у бывшего главы министерства госбезопасности. Оставшись в Берлине под предлогом поисков мужа, Светлана выходит на Ингрид.



Какую цель преследует жена Нечаева на самом деле и зачем он понадобился Штази? Все ответы в пятой серии первого сезона — смотреть сериал «ГДР» можно в отличном качестве на видеосервисе Wink.

