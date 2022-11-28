ГДР. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
ГДР
1-й сезон
4-я серия
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Драма18+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым

ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На съемках фильма происходит несчастный случай, и курьер, за которым гонится Нечаев, пропадает вместе с приманкой. Капитан выходит на Карла Майерса, чтобы добыть архив, но встречает решительный отпор. Общение «фотографа» Нечаева с Ингрид привлекает внимание Штази; сама артистка, оказывается, тоже хранит множество секретов. Отряд КГБ придумывает план, чтобы убедить Майерса помочь в поисках архива, а тем временем немецкие террористы готовят покушение на высокопоставленного чиновника.

Кому грозит опасность и сможет ли КГБ ее предотвратить? Узнайте в 4 серии исторической драмы — сериал «ГДР» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ГДР»