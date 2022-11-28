На съемках фильма происходит несчастный случай, и курьер, за которым гонится Нечаев, пропадает вместе с приманкой. Капитан выходит на Карла Майерса, чтобы добыть архив, но встречает решительный отпор. Общение «фотографа» Нечаева с Ингрид привлекает внимание Штази; сама артистка, оказывается, тоже хранит множество секретов. Отряд КГБ придумывает план, чтобы убедить Майерса помочь в поисках архива, а тем временем немецкие террористы готовят покушение на высокопоставленного чиновника.



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