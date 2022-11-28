Знакомый Нечаева, которому тот обязан за услугу в прошлом, просит вернуть долг: убедить влюбленную дочь Лизу не уезжать в Америку с известным музыкантом Джеком Эвансом. Однако встретившись с Лизой, капитан решает использовать эту пару и их любовь в других целях. Светлана выбивает себе разрешение слетать в Берлин, чтобы помириться с мужем, а команда Нечаева пытается избавиться от улик, связанных с убийством Майерса. Штази тем временем тоже интересуется Эвансом, а КГБ ищет способ подобраться к Майерсу-старшему — замминистра, связанному с ФРГ.



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