ГДР. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
ГДР
1-й сезон
3-я серия
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Драма18+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым

ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Знакомый Нечаева, которому тот обязан за услугу в прошлом, просит вернуть долг: убедить влюбленную дочь Лизу не уезжать в Америку с известным музыкантом Джеком Эвансом. Однако встретившись с Лизой, капитан решает использовать эту пару и их любовь в других целях. Светлана выбивает себе разрешение слетать в Берлин, чтобы помириться с мужем, а команда Нечаева пытается избавиться от улик, связанных с убийством Майерса. Штази тем временем тоже интересуется Эвансом, а КГБ ищет способ подобраться к Майерсу-старшему — замминистра, связанному с ФРГ.

Кто из разведки первый доберется до американца и какая внезапная встреча ожидает Нечаева? Продолжайте смотреть сериал «ГДР» — 3 серия захватывающего детектива ждет вас онлайн на портале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ГДР»