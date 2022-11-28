ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Ингрид планирует побег за стену вместе с братом. Но страсти накаляются — Фосс нарушает условия сделки, Нечаев понимает, что Ингрид увела его ключевого свидетеля ради собственной свободы, а Жданов с командой в поисках полковника выходят на след террористов. Между тем ЦРУ угрожает Нечаеву смертью Светы, чтобы заставить его найти и отдать архив.



Сумеет ли кто-то добраться до ключа к секретам Штази? Продолжайте смотреть сериал «ГДР» — 10 серия только на Wink.

