ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 10
Детектив, Драма16+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым
Ингрид планирует побег за стену вместе с братом. Но страсти накаляются — Фосс нарушает условия сделки, Нечаев понимает, что Ингрид увела его ключевого свидетеля ради собственной свободы, а Жданов с командой в поисках полковника выходят на след террористов. Между тем ЦРУ угрожает Нечаеву смертью Светы, чтобы заставить его найти и отдать архив.

Россия
Драма, Детектив
Full HD
44 мин / 00:44

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

