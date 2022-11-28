ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

ГДР. Сезон 1. Серия 2
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Драма16+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым

Несчастный случай с иллюзионистом едва не свел усилия разведки на нет, однако Нечаев придумывает новый план: отправить на родину вместо Майерса двойника, который передаст посылку. Нечаев, в свою очередь, тоже должен полететь в Берлин, чтобы выяснить, кто заказчик. Между тем Хельгу подозревают в шпионаже и пытаются задержать до окончания операции. Сможет ли двойник добраться до цели и не вызвать подозрений у танцевальной труппы?

Россия
Драма, Детектив
Full HD
50 мин / 00:50

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

