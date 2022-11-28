9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Драма16+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+54 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+51 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 3
- 16+53 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 4
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 6
- 16+45 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 8
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 9
- 16+45 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 10
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 11
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 12
- 16+48 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 13
- 16+48 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 14
О сериале
Жданов с помощью друзей Ингрид наконец добирается до Нечаева и пытается уговорить лучшего друга вернуться домой, а в это время агент ЦРУ не оставляет попыток расколоть Свету ради доступа к разработкам КГБ. Руди недоволен, что вынужден помогать Нечаеву, и ссора заканчивается аварией на мосту. Чтобы освободить Свету, Жданов обращается за помощью к Фоссу, а Нечаев встречается с Хельгой в расчете, что она даст ему наводку на архив Маркуса Вольфа.
Найдут ли в КГБ того самого крота, который сдал капитана? Напряжение продолжает расти в 7 серии 1 сезона — продолжайте смотреть сериал «ГДР» на Wink вместе с нами!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Попов
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Евгений
Кутянин
- ГБАктёр
Геннадий
Блинов
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Евгений
Санников
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Юрий
Сапронов
- Сценарист
Юрий
Бурносов
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художница
Юлия
Макушина
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- ККомпозитор
Кази