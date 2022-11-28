ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Жданов с помощью друзей Ингрид наконец добирается до Нечаева и пытается уговорить лучшего друга вернуться домой, а в это время агент ЦРУ не оставляет попыток расколоть Свету ради доступа к разработкам КГБ. Руди недоволен, что вынужден помогать Нечаеву, и ссора заканчивается аварией на мосту. Чтобы освободить Свету, Жданов обращается за помощью к Фоссу, а Нечаев встречается с Хельгой в расчете, что она даст ему наводку на архив Маркуса Вольфа.



