Нечаев и Ингрид добывают ключи от квартиры секретарши Майерса, а Чигирь помогает капитану добраться до данных на ее компьютере. Света не выдерживает давления ЦРУ и соглашается сотрудничать с американцами. Между тем Нечаев выходит на полковника, с которым был связан Майерс, и пытается добыть у него информацию об архиве Штази. ЦРУ снова выходит на капитана: он предлагает обменять архив на свободу Светы.



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