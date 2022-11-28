ГДР. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
ГДР
1-й сезон
9-я серия
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 9
Детектив, Драма18+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым

ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нечаев и Ингрид добывают ключи от квартиры секретарши Майерса, а Чигирь помогает капитану добраться до данных на ее компьютере. Света не выдерживает давления ЦРУ и соглашается сотрудничать с американцами. Между тем Нечаев выходит на полковника, с которым был связан Майерс, и пытается добыть у него информацию об архиве Штази. ЦРУ снова выходит на капитана: он предлагает обменять архив на свободу Светы.

Кто кого переиграет: КГБ или ЦРУ, Ингрид или Нечаев? Узнаем в 9 серии: сериал «ГДР» смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ГДР»