Нечаев оказывается на крючке у ЦРУ: американцы держат в плену Свету и требуют добыть для них архив Штази. Капитан хочет спрятаться и просит помощи у Ингрид, а тем временем глава берлинского штаба ЦРУ пытается выпытать у Светы секреты ее разработок для КГБ. Нечаев узнает правду о прошлом Ингрид и ее связи с Фоссом. КГБ понимает, что среди агентов завелся крот, сдавший капитана американцам.



Может ли Нечаев доверять Ингрид или шпионка играет за другую команду? Узнаем в 7 серии 1 сезона — сериал «ГДР» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

