ГДР. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
ГДР
1-й сезон
7-я серия
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Драма18+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым

ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нечаев оказывается на крючке у ЦРУ: американцы держат в плену Свету и требуют добыть для них архив Штази. Капитан хочет спрятаться и просит помощи у Ингрид, а тем временем глава берлинского штаба ЦРУ пытается выпытать у Светы секреты ее разработок для КГБ. Нечаев узнает правду о прошлом Ингрид и ее связи с Фоссом. КГБ понимает, что среди агентов завелся крот, сдавший капитана американцам.

Может ли Нечаев доверять Ингрид или шпионка играет за другую команду? Узнаем в 7 серии 1 сезона — сериал «ГДР» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ГДР»