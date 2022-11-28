ГДР. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
ГДР
1-й сезон
12-я серия
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 12
Детектив, Драма16+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Свету удается спасти, но она впадает в кому. Тем временем Нечаев попадает под внутреннюю проверку из-за подозрений в шпионаже. Ингрид под давлением ЦРУ вынуждена вернуться в ГДР и выполнить последнюю миссию, а между тем Нечаев получает от Хельги наводку на Маркуса Вольфа. Константинов идет по следу крота, который ведет в Дрезден.

Кто окажется последней целью Ингрид и доберется ли Нечаев до архива? Точка кульминации становится еще ближе в 12 серии — смотреть сериал «ГДР» на Wink можно прямо сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ГДР»