ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 12
Детектив, Драма16+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым
О сериале
Свету удается спасти, но она впадает в кому. Тем временем Нечаев попадает под внутреннюю проверку из-за подозрений в шпионаже. Ингрид под давлением ЦРУ вынуждена вернуться в ГДР и выполнить последнюю миссию, а между тем Нечаев получает от Хельги наводку на Маркуса Вольфа. Константинов идет по следу крота, который ведет в Дрезден.
Кто окажется последней целью Ингрид и доберется ли Нечаев до архива? Точка кульминации становится еще ближе в 12 серии — смотреть сериал «ГДР» на Wink можно прямо сейчас.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Попов
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Евгений
Кутянин
- ГБАктёр
Геннадий
Блинов
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Евгений
Санников
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Юрий
Сапронов
- Сценарист
Юрий
Бурносов
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художница
Юлия
Макушина
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- ККомпозитор
Кази