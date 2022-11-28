ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Свету удается спасти, но она впадает в кому. Тем временем Нечаев попадает под внутреннюю проверку из-за подозрений в шпионаже. Ингрид под давлением ЦРУ вынуждена вернуться в ГДР и выполнить последнюю миссию, а между тем Нечаев получает от Хельги наводку на Маркуса Вольфа. Константинов идет по следу крота, который ведет в Дрезден.



Кто окажется последней целью Ингрид и доберется ли Нечаев до архива? Точка кульминации становится еще ближе в 12 серии — смотреть сериал «ГДР» на Wink можно прямо сейчас.

