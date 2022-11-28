ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

ГДР. Сезон 1. Серия 6
ГДР
1-й сезон
6-я серия
9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Драма16+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым
Жданов добивается визита к Нечаеву, а тем временем Фосс узнает о связи капитана с Ингрид и приходит в ярость. Света продолжает следить за берлинской танцовщицей, но план выходит из-под контроля. Нечаев внезапно сознается в убийстве Майерса. Его отправляют в больницу для следственного эксперимента, но капитан использует этот шанс в своих целях. Между тем Жданов пытается разобраться с похищением Светы и найти Нечаева — но агент нужен не только ему…

Успеет ли КГБ добраться до капитана раньше противников? Приглашаем вас смотреть сериал ГДР — 6 серия захватывающей драмы ждет на платформе Wink.

