9.02023, ГДР. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Драма16+
Агент КГБ ищет секретные документы в Берлине конца 80-х: шпионский ретро-триллер с Александром Горбатовым
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+54 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+51 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 3
- 16+53 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 4
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 6
- 16+45 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 8
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 9
- 16+45 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 10
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 11
- 16+46 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 12
- 16+48 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 13
- 16+48 мин
ГДР
Сезон 1 Серия 14
О сериале
Жданов добивается визита к Нечаеву, а тем временем Фосс узнает о связи капитана с Ингрид и приходит в ярость. Света продолжает следить за берлинской танцовщицей, но план выходит из-под контроля. Нечаев внезапно сознается в убийстве Майерса. Его отправляют в больницу для следственного эксперимента, но капитан использует этот шанс в своих целях. Между тем Жданов пытается разобраться с похищением Светы и найти Нечаева — но агент нужен не только ему…
Успеет ли КГБ добраться до капитана раньше противников? Приглашаем вас смотреть сериал ГДР — 6 серия захватывающей драмы ждет на платформе Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Попов
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Евгений
Кутянин
- ГБАктёр
Геннадий
Блинов
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Евгений
Санников
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Юрий
Сапронов
- Сценарист
Юрий
Бурносов
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художница
Юлия
Макушина
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- ККомпозитор
Кази