ГДР (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Жданов добивается визита к Нечаеву, а тем временем Фосс узнает о связи капитана с Ингрид и приходит в ярость. Света продолжает следить за берлинской танцовщицей, но план выходит из-под контроля. Нечаев внезапно сознается в убийстве Майерса. Его отправляют в больницу для следственного эксперимента, но капитан использует этот шанс в своих целях. Между тем Жданов пытается разобраться с похищением Светы и найти Нечаева — но агент нужен не только ему…



Успеет ли КГБ добраться до капитана раньше противников? Приглашаем вас смотреть сериал ГДР — 6 серия захватывающей драмы ждет на платформе Wink.

