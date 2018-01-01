Биография

Юрий Бурносов — российский писатель-фантаст, сценарист и кинокритик. Родился в Севске, Брянской области, СССР, 24 апреля 1970 года. Юрий в юности мечтал стать врачом. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал санитаром в различных медицинских учреждениях. В 1995 году окончил факультет русского языка и литературы в Брянском педагогическом университете. Начиная с 1993 года развивает карьеру в журналистике, будучи соредактором, а затем и редактором локальной прессы. С 1997 года стал пресс-секретарем губернатора Брянской области. Вместе с супругой Татьяной ведет литературную деятельность, а также создает сценарии для телевизионных и кинематографических проектов. Также занимается журналистской деятельностью в области политики и кинематографа в интернет- и оффлайн-изданиях.