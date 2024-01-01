Неверные. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Неверные
1-й сезон
7-я серия
8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 7
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+
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Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На встрече с новым клиентом Шилковская встречает Риту, вместе с которой посещала общество анонимных алкоголиков: та сорвалась и закатила истерику в офисе бывшего супруга. Теперь Ольга хочет помочь Рите и доказать в суде, что она хорошая мать. Накануне свадьбы у Зои с Артемом разгорается конфликт, а Влада приглашает на свое скандальное интервью все больше и больше свидетелей. Между тем Елагин все крепче затягивает узелок опеки на шее Шилковской. Решится ли скандальный адвокат пойти против своего спасителя?

Развязка уже близко, и зрителей ждут шокирующие откровения матери Ольги. Продолжайте смотреть сериал «Неверные» — 7 серия 1 сезона нового Wink Originals доступна в нашем онлайн-кинотеатре!

Сериал Неверные 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Неверные»