Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

На встрече с новым клиентом Шилковская встречает Риту, вместе с которой посещала общество анонимных алкоголиков: та сорвалась и закатила истерику в офисе бывшего супруга. Теперь Ольга хочет помочь Рите и доказать в суде, что она хорошая мать. Накануне свадьбы у Зои с Артемом разгорается конфликт, а Влада приглашает на свое скандальное интервью все больше и больше свидетелей. Между тем Елагин все крепче затягивает узелок опеки на шее Шилковской. Решится ли скандальный адвокат пойти против своего спасителя?



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