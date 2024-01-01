Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Несмотря на жизнь под одной крышей с матерью-алкоголичкой Ольга Шилковская не сдается в попытках наладить собственную жизнь: вместо вина теперь водичка и вечерние пробежки. Отношения с Кибриком становятся все ближе, но он даже не подозревает, что скрывает его возлюбленная. Между тем Сергей приглашает Ольгу на Бали и ставит ультиматум, а Елагин следит за каждым ее шагом и в очередной раз предлагает провокационную сделку. Накануне слушания по апелляции Ольга берет новое дело и в ходе расследования сталкивается лицом к лицу со своей главной детской травмой.
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Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Кузмин-Тарасов
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Евдокия
Германова
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актриса
Лидия
Вележева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Евгений
Санников
- АРСценарист
Анна
Рубцова
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПБХудожник
Пётр
Буршин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Николай
Желудович
- Композитор
Денис
Дубовик