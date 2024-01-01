Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Несмотря на жизнь под одной крышей с матерью-алкоголичкой Ольга Шилковская не сдается в попытках наладить собственную жизнь: вместо вина теперь водичка и вечерние пробежки. Отношения с Кибриком становятся все ближе, но он даже не подозревает, что скрывает его возлюбленная. Между тем Сергей приглашает Ольгу на Бали и ставит ультиматум, а Елагин следит за каждым ее шагом и в очередной раз предлагает провокационную сделку. Накануне слушания по апелляции Ольга берет новое дело и в ходе расследования сталкивается лицом к лицу со своей главной детской травмой.



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