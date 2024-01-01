Неверные. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Неверные
1-й сезон
4-я серия
8.92024, Неверные. Сезон 1. Серия 4
Драма18+
Женщина-катастрофа хочет спасти карьеру и вернуть сына. Оксана Акиньшина в роли адвоката с пагубной привычкой в откровенной драме от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главный приз фестиваля Original+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Неверные (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несмотря на жизнь под одной крышей с матерью-алкоголичкой Ольга Шилковская не сдается в попытках наладить собственную жизнь: вместо вина теперь водичка и вечерние пробежки. Отношения с Кибриком становятся все ближе, но он даже не подозревает, что скрывает его возлюбленная. Между тем Сергей приглашает Ольгу на Бали и ставит ультиматум, а Елагин следит за каждым ее шагом и в очередной раз предлагает провокационную сделку. Накануне слушания по апелляции Ольга берет новое дело и в ходе расследования сталкивается лицом к лицу со своей главной детской травмой.

Не терпится узнать, какую боль носит в сердце взрослая женщина по сей день? Включайте сериал «Неверные» — смотреть онлайн 4 серию 1 сезона можно эксклюзивно на нашем видеосервисе Wink!

Сериал Неверные 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Неверные»