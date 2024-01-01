Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Режиссер и съемочная команда погружаются в изучение мотивов поступков различных персонажей в романе «Анна Каренина». В связи с этим начинается подбор актеров для воплощения образов четы Облонских. На роль Стивы претендуют Павел Ворожцов и Максим Емельянов, а на роль Долли пробуются Василиса Перелыгина и Женя Ивашова. При помощи экспертов, Павла Басинского и Феклы Толстой, актеры и режиссер анализируют сложную семейную драму Облонских, параллельно сопоставляя ее с трагедией Анны.



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