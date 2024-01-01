Тайны Карениной. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Тайны Карениной
1-й сезон
2-я серия
7.72024, Тайны Карениной. Сезон 1. Серия 2
Документальные18+
Звезды кино проходят кастинг в несуществующую экранизацию великого романа. Уникальный сериал-исследование по нашумевшей книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Режиссер и съемочная команда погружаются в изучение мотивов поступков различных персонажей в романе «Анна Каренина». В связи с этим начинается подбор актеров для воплощения образов четы Облонских. На роль Стивы претендуют Павел Ворожцов и Максим Емельянов, а на роль Долли пробуются Василиса Перелыгина и Женя Ивашова. При помощи экспертов, Павла Басинского и Феклы Толстой, актеры и режиссер анализируют сложную семейную драму Облонских, параллельно сопоставляя ее с трагедией Анны.

Хотите узнать больше интересных фактов о романе и взглянуть на сюжет под новым углом? Тогда не пропустите оригинальный документальный сериал «Тайны Карениной» (2024): 2 серия 1 сезона доступна в высоком качестве и без рекламы на видеопортале Wink!

Сериал Тайны Карениной 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальные
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Карениной»