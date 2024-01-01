Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Режиссер и съемочная команда погружаются в изучение мотивов поступков различных персонажей в романе «Анна Каренина». В связи с этим начинается подбор актеров для воплощения образов четы Облонских. На роль Стивы претендуют Павел Ворожцов и Максим Емельянов, а на роль Долли пробуются Василиса Перелыгина и Женя Ивашова. При помощи экспертов, Павла Басинского и Феклы Толстой, актеры и режиссер анализируют сложную семейную драму Облонских, параллельно сопоставляя ее с трагедией Анны.
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СтранаРоссия
ЖанрДокументальные
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
- ИЮРежиссёр
Иван
Юдин
- Актриса
Софья
Володчинская
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актриса
Анастасия
Дворянская
- Актриса
Анастасия
Мишина
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- Актриса
Евгения
Ивашова
- Актриса
Мария
Мацель
- Актриса
Софья
Гершевич
- Сценарист
Павел
Басинский
- Сценарист
Анна
Колчина
- АШСценарист
Анна
Шинкарецкая
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анна
Колчина
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- ВТОператор
Владислав
Тиньков