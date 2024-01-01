Тайны Карениной. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Тайны Карениной
1-й сезон
4-я серия
7.72024, Тайны Карениной. Сезон 1. Серия 4
Документальные18+
Звезды кино проходят кастинг в несуществующую экранизацию великого романа. Уникальный сериал-исследование по нашумевшей книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной»
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Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал «Тайны Карениной» поможет разобраться, что скрыто за строками великого романа Льва Толстого, и заново посмотреть на трагическую историю Анны. Зрители пройдут шаг за шагом все обстоятельства жизни героини: от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в судьбе Анны — в истории ее измены мужу и самоубийства. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века — Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя.

Сериал Тайны Карениной 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальные
Время
43 мин / 00:43

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Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Карениной»