WinkСериалыТайны Карениной1-й сезон6-я серия
7.72024, Тайны Карениной. Сезон 1. Серия 6
Документальные18+
Звезды кино проходят кастинг в несущес�твующую экранизацию великого романа. Уникальный сериал-исследование по нашумевшей книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной»
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Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Сюжет
Сериал «Тайны Карениной» поможет разобраться, что скрыто за строками великого романа Льва Толстого, и заново посмотреть на трагическую историю Анны. Зрители пройдут шаг за шагом все обстоятельства жизни героини: от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в судьбе Анны — в истории ее измены мужу и самоубийства. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века — Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- ИЮРежиссёр
Иван
Юдин
- Актриса
Софья
Володчинская
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актриса
Анастасия
Дворянская
- Актриса
Анастасия
Мишина
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- Актриса
Евгения
Ивашова
- Актриса
Мария
Мацель
- Актриса
Софья
Гершевич
- Сценарист
Павел
Басинский
- Сценарис�т
Анна
Колчина
- АШСценарист
Анна
Шинкарецкая
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анна
Колчина
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- ВТОператор
Владислав
Тиньков