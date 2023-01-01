Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
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Документальный проек�т, в котором создатели помогут зрителям пересмотреть трагическую судьбу главной героини великого романа Льва Толстого. «Тайны Карениной» — сериал, 1 сезон которого уже можно смотреть на видеопортале Wink!
В первом сезоне вас ждет уникальный эксперимент, который позволит взглянуть на главных персонажей книги совершенно по-новому. Съемочный павильон становится центром сюжета, а актеры, поразительно похожие на прототипы главных героев, исследуют их характеры и воссоздают жизнь Карениной до и после роковой встречи с Вронским. Режиссером кастинга выступает талантливый Евгений Сангаджиев, а остальные роли исполняют Мила Ершова, Дмитрий Киселев, Анастасия Крылова, Мария Мацель, Роман Евдокимов и другие звезды российского кинематографа. Помогать им будут эксперты в области культуры и литературы XIX века — Фекла Толстая и Павел Басинский, чья книга «Подлинная история Анны Карениной» послужила основой для создания этого проекта.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- ИЮРежиссёр
Иван
Юдин
- Актриса
Софья
Володчинская
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актриса
Анастасия
Дворянская
- Актриса
Анастасия
Мишина
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- Актриса
Евгения
Ивашова
- Актриса
Мария
Мацель
- Актриса
Софья
Гершевич
- Сценарист
Павел
Басинский
- Сценарист
Анна
Колчина
- АШСценарист
Анна
Шинкарецкая
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анна
Колчина
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- ВТОператор
Владислав
Тиньков