Тайны Карениной. Сезон 1
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Тайны Карениной
1-й сезон

Тайны Карениной (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

7.72024, Тайны Карениной. Сезон 1 6 серий
Документальные18+
Звезды кино проходят кастинг в несуществующую экранизацию великого романа. Уникальный сериал-исследование по нашумевшей книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной»

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1-й сезон

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Документальный проект, в котором создатели помогут зрителям пересмотреть трагическую судьбу главной героини великого романа Льва Толстого. «Тайны Карениной» — сериал, 1 сезон которого уже можно смотреть на видеопортале Wink!

В первом сезоне вас ждет уникальный эксперимент, который позволит взглянуть на главных персонажей книги совершенно по-новому. Съемочный павильон становится центром сюжета, а актеры, поразительно похожие на прототипы главных героев, исследуют их характеры и воссоздают жизнь Карениной до и после роковой встречи с Вронским. Режиссером кастинга выступает талантливый Евгений Сангаджиев, а остальные роли исполняют Мила Ершова, Дмитрий Киселев, Анастасия Крылова, Мария Мацель, Роман Евдокимов и другие звезды российского кинематографа. Помогать им будут эксперты в области культуры и литературы XIX века — Фекла Толстая и Павел Басинский, чья книга «Подлинная история Анны Карениной» послужила основой для создания этого проекта.

Не пропустите смелый документальный сериал «Тайны Карениной» — 1 сезон онлайн в хорошем качестве уже ждет вас на видеосервисе Wink!

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