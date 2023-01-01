Биография

Екатерина Мавроматис — российская сценаристка. Кинематографистка получила первое образование в Литературном институте имени Горького на факультете публицистики. Затем она отправилась в США, где поступила в Университет Сейнт Лоренс, который окончила в 2005 году. Тяга к знаниями не угасала — в 2009-м Екатерина прошла обучение в киношколе «Высшие курсы сценаристов и режиссеров». Свою творческую карьеру Екатерина Мавроматис начала с короткометражных фильмов «Жили-были бабы», «Генеральная репетиция» и «Коля-Коля», после чего взялась за написание сценария к полнометражной ленте «Стыд» 2013 года. Также Екатерина стала одним из авторов проектов «Мира», «Русалки», «Ваша честь», «Пальма» и «Яна+Янко».