Обнальщик, 1 сезон, 2 серия

Потеряв надежду на помощь отца, Лёша начинает сам искать деньги на первоначальный взнос для стартап-акселератора. Через одноклассницу Алёну он знакомится с местным обнальщиком Давидом, которому предлагает схему отмывания денег через криптовалютную биржу. Между тем проблемы Михаила растут как снежный ком: товар в поставке испорчен, напарника убили, долги местной мафии выплачивать нечем. Ольга Гордина даже не подозревает, в какую беду попали ее муж и сын: она обустраивается в новом доме и готовит праздничный стол, ведь сегодня у нее день рождения.



