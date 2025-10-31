8.22025, Обнальщик. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
Обнальщик, 1 сезон, 2 серия
Потеряв надежду на помощь отца, Лёша начинает сам искать деньги на первоначальный взнос для стартап-акселератора. Через одноклассницу Алёну он знакомится с местным обнальщиком Давидом, которому предлагает схему отмывания денег через криптовалютную биржу. Между тем проблемы Михаила растут как снежный ком: товар в поставке испорчен, напарника убили, долги местной мафии выплачивать нечем. Ольга Гордина даже не подозревает, в какую беду попали ее муж и сын: она обустраивается в новом доме и готовит праздничный стол, ведь сегодня у нее день рождения.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
