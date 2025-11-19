Криминальная драма о том, как мечта разбивается о реальность, а затем снова набирает силу. Сериал «Обнальщик», 1 сезон: история, которая могла произойти в вашем дворе.



Лёша с юности стремился покорить мир IT, и в 2013 году мечта, казалось, уже близка: стажировка в Китае и продвижение его криптовалютного приложения были почти в кармане. Но все пошло наперекосяк, когда семья вынуждена была уехать в дальневосточный город, где глава семьи, Михаил, решил начать все с нуля. Однако планы рушатся — вскоре выясняется, что у Михаила серьезные долги, а теперь за ним охотятся люди, с которыми лучше не встречаться. В отчаянии Михаил узнает о гениальной разработке сына и решает использовать ее в своем бизнесе. В тандеме отец и сын погружаются в криминальный мир, помогая обналичивать баснословные суммы для местных мафиози. Их будни превращаются в борьбу за выживание, где каждый шаг может оказаться последним. Цена успеха — свобода, доверие и, возможно, сама жизнь.



Сумеет ли криминальный семейный подряд выпутаться из сложной ситуации и продолжить нормальную жизнь? Ответы — в сериале «Обнальщик», 1 сезон.

