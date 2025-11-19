Сезоны и серии
Криминальная драма о том, как мечта разбивается о реальность, а затем снова набирает силу. Сериал «Обнальщик», 1 сезон: история, которая могла произойти в вашем дворе.
Лёша с юности стремился покорить мир IT, и в 2013 году мечта, казалось, уже близка: стажировка в Китае и продвижение его криптовалютного приложения были почти в кармане. Но все пошло наперекосяк, когда семья вынуждена была уехать в дальневосточный город, где глава семьи, Михаил, решил начать все с нуля. Однако планы рушатся — вскоре выясняется, что у Михаила серьезные долги, а теперь за ним охотятся люди, с которыми лучше не встречаться. В отчаянии Михаил узнает о гениальной разработке сына и решает использовать ее в своем бизнесе. В тандеме отец и сын погружаются в криминальный мир, помогая обналичивать баснословные суммы для местных мафиози. Их будни превращаются в борьбу за выживание, где каждый шаг может оказаться последним. Цена успеха — свобода, доверие и, возможно, сама жизнь.
Сумеет ли криминальный семейный подряд выпутаться из сложной ситуации и продолжить нормальную жизнь? Ответы — в сериале «Обнальщик», 1 сезон.
- Режиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Елена
Николаева
- Актёр
Фёдор
Кудряшов
- Актриса
София
Лопунова
- Актёр
Фархад
Мухаметзянов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актёр
Ван
Шэнь
- Актриса
Елена
Нестерова
- ЕВСценарист
Елена
Ванина
- ККСценарист
Кирилл
Кулагин
- Продюсер
Надя
Рехтер-Гарева
- СЗПродюсер
Семён
Закружный
- Продюсер
Мария
Гречишникова
- Продюсер
Татьяна
Серебренникова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- Продюсер
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Илья
Кнапский
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- ЕМХудожница
Евгения
Малай
- Оператор
Михаил
Дементьев
- Креативный продюсер
Анна
Крутий