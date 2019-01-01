Холоп (фильм, 2019) смотреть онлайн

Олигарх отправляет избалованного сына во времена крепостного права. Милош Бикович и Александра Бортич в кассовой комедии от режиссера «Вызова».



Московский мажор Гриша уверен, что за деньги можно купить абсолютно все. Для него не существует ни морали, ни закона — парень безнаказанно беспределит, потому что отец-олигарх отмажет в любой, даже самой зашкварной, ситуации. Однако после очередной выходки сына терпению и щедрости покровителя приходит конец, и отец обращается за помощью к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Тем временем Гриша попадает в аварию, а после пробуждения вдруг понимает, что оказался в барской усадьбе 1860 года. Теперь он холоп, без статуса и без связей, которому за малейшую провинность готовы всыпать плетей, как и любому другому крепостному.



Сможет ли Гриша вдали от красивой жизни и роскоши справиться с трудностями и обрести новые ценности?



