Холоп
Wink
Фильмы
Холоп
9.32019, Холоп
Комедия104 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Холоп (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Олигарх отправляет избалованного сына во времена крепостного права. Милош Бикович и Александра Бортич в кассовой комедии от режиссера «Вызова».

Московский мажор Гриша уверен, что за деньги можно купить абсолютно все. Для него не существует ни морали, ни закона — парень безнаказанно беспределит, потому что отец-олигарх отмажет в любой, даже самой зашкварной, ситуации. Однако после очередной выходки сына терпению и щедрости покровителя приходит конец, и отец обращается за помощью к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Тем временем Гриша попадает в аварию, а после пробуждения вдруг понимает, что оказался в барской усадьбе 1860 года. Теперь он холоп, без статуса и без связей, которому за малейшую провинность готовы всыпать плетей, как и любому другому крепостному.

Сможет ли Гриша вдали от красивой жизни и роскоши справиться с трудностями и обрести новые ценности? Смотреть фильм «Холоп» в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе!

Холоп смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холоп»