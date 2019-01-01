Холоп (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Олигарх отправляет избалованного сына во времена крепостного права. Милош Бикович и Александра Бортич в кассовой комедии от режиссера «Вызова».
Московский мажор Гриша уверен, что за деньги можно купить абсолютно все. Для него не существует ни морали, ни закона — парень безнаказанно беспределит, потому что отец-олигарх отмажет в любой, даже самой зашкварной, ситуации. Однако после очередной выходки сына терпению и щедрости покровителя приходит конец, и отец обращается за помощью к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Тем временем Гриша попадает в аварию, а после пробуждения вдруг понимает, что оказался в барской усадьбе 1860 года. Теперь он холоп, без статуса и без связей, которому за малейшую провинность готовы всыпать плетей, как и любому другому крепостному.
Сможет ли Гриша вдали от красивой жизни и роскоши справиться с трудностями и обрести новые ценности?
Рейтинг
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Олег
Комаров
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- ССАктёр
Сергей
Соцердотский
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- ДГСценарист
Дарья
Грацевич
- Сценарист
Антон
Морозенко
- ДПСценарист
Дмитрий
Пермяков
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- СГАктёр дубляжа
Сергей
Габриэлян мл.
- ОМХудожник
Олег
Митрохин
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков