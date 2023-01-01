Биография

Антон Морозенко — сценарист, продюсер и актер. Родился в Кургане 16 июня 1980 года. Получил диплом юридического факультета Челябинского института Министерства внутренних дел России. Играл в Клубе веселых и находчивых за команды «Черная часть» и «Копы», а позже стал капитаном сборной «Луна». После начал карьеру на телевидении. Сегодня Антон Морозенко активно работает сценаристом. В его фильмографии можно встретить такие проекты, как «Папины дочки», «6 кадров», «Универ», «Девушки с Макаровым» и «Холоп».