Биография

Юрий Никогосов — российский кинооператор и актер дубляжа. Родился в Москве 10 апреля 1988 года. После окончания школы кинодеятель поступил во ВГИК. Отучившись на операторском факультете, начал съемочную карьеру. Также Юрий принимал участие в озвучивании мультфильма «Легенда о Тарзане». Первым полнометражным проектом Юрия Никогосова стал фильм «Гоп-стоп» 2010 года. В 2015-м снимал мелодраму «Измены» от ТНТ и комедию «Новые русские». Творческая биография оператора насчитывает 36 картин. Юрий работал над лентами «Холоп», «Мистер Нокаут», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Чики», «Псих» и «Актрисы».