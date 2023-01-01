Биография

Сергей Нетиевский — продюсер, сценарист, режиссер, актер. Родился в Басьяновском 27 марта 1971 года. В ранние годы не испытывал желания связывать свою жизнь с творчеством. Получив среднее образование, стал студентом Уральского политехнического института, который окончил в 1993 году. После выпуска из вуза некоторое время проработал директором местного магазина. В этот же период стал членом команды КВН «Уральские пельмени». Спустя несколько лет дорос до капитана команды, а с приходом успеха перебрался в Москву. Пробовал свои силы в режиссуре, сняв сериал «Сезоны любви» и комедию «9 марта», принимал участие в написании сценария к картине «Выкрутасы». Сегодня Сергей Нетиевский продолжает работать в творческой сфере. С 2009 года на канале СТС выходит шоу «Уральские пельмени», в котором кинодеятель является продюсером, сценаристом и актером. Также создал такие проекты, как «По ту сторону смеха», «20 лет в тесте».