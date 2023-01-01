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Два отца и два сына
3-й сезон

Два отца и два сына (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92016, Два отца и два сына. Сезон 3 20 серий
Комедии, Русские18+

Сезоны и серии

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Сюжет

Приключения самовлюбленного актера, его непутевого сына и одаренного внука продолжаются в заключительном сезоне ситкома «Два отца и два сына», все серии которого можно смотреть онлайн.

Гуров с семьей переезжает в загородный коттедж, где у героев появляется соседка — известная телеведущая Инга. Между Павлом, стремительно теряющим популярность, и суперуспешной Ингой тут же начинается противостояние. Пока дед упражняется в остроумии, Влад влюбляется в дочку Инги — Варю. Вместе они беспрестанно попадают в забавные ситуации. Тем временем в доме Гурова внезапно появляется его внебрачный сын Дима — такой же дерзкий, как отец.

Новые герои — новые актеры. В финальном сезоне ситкома «Два отца и два сына» к полюбившимся персонажам Дмитрия Нагиева, Максима Студеновского, Виктории Лукиной и Алики Смеховой присоединились Анна Невская (Инга) и Сергей Чирков (Дима). Кроме того, сериал «Два отца и два сына» 3 сезон украсила народная артистка СССР Людмила Чурсина, сыгравшая маму Инги.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два отца и два сына»

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