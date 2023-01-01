Два отца и два сына (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Приключения самовлюбленного актера, его непутевого сына и одаренного внука продолжаются в заключительном сезоне ситкома «Два отца и два сына», все серии которого можно смотреть онлайн.



Гуров с семьей переезжает в загородный коттедж, где у героев появляется соседка — известная телеведущая Инга. Между Павлом, стремительно теряющим популярность, и суперуспешной Ингой тут же начинается противостояние. Пока дед упражняется в остроумии, Влад влюбляется в дочку Инги — Варю. Вместе они беспрестанно попадают в забавные ситуации. Тем временем в доме Гурова внезапно появляется его внебрачный сын Дима — такой же дерзкий, как отец.



Новые герои — новые актеры. В финальном сезоне ситкома «Два отца и два сына» к полюбившимся персонажам Дмитрия Нагиева, Максима Студеновского, Виктории Лукиной и Алики Смеховой присоединились Анна Невская (Инга) и Сергей Чирков (Дима). Кроме того, сериал «Два отца и два сына» 3 сезон украсила народная артистка СССР Людмила Чурсина, сыгравшая маму Инги.



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