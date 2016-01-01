Два отца и два сына (сериал, 2016) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

К популярно�му актеру Павлу Гурову нагрянули нежданные гости из Брянска — внук-подросток и взрослый сын, которого герой оставил много лет назад, уехав покорять Москву. Как водится, «бедные родственники» задержатся надолго, а одинокому артисту-ловеласу придется войти в роль отца и деда.



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