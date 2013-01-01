Два отца и два сына. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Два отца и два сына
1-й сезон
2-я серия

Два отца и два сына (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Два отца и два сына. Сезон 1. Серия 2
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

К популярному актеру Павлу Гурову нагрянули нежданные гости из Брянска — внук-подросток и взрослый сын, которого герой оставил много лет назад, уехав покорять Москву. Как водится, «бедные родственники» задержатся надолго, а одинокому артисту-ловеласу придется войти в роль отца и деда.

Сериал Два отца и два сына 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два отца и два сына»