Одна дома: Великолепная пятерка (Фильм 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Юная актриса со своими фанатами расследует исчезновение пони. Фильм «Одна дома. Великолепная пятерка» смотрите на Wink: сиквел новогодней комедии с Виталией Корниенко.
Обнаружив в себе актерский талант, Стефания решает принять участие в съемках новогоднего вестерна. В свободное время она ведет блог, где делится своими впечатлениями о происходящем на площадке. Среди ее подписчиков — мечтающий стать знаменитостью мальчик Алекс, отличница Маша, специалист по компьютерам Тима и склонный к риску Ваня. В один из съемочных дней Стефания обнаруживает, что пони по имени Геннадий был похищен прямо со съемочной площадки. Теперь судьба съемок и завершение вестерна оказываются в руках девочки и ее друзей.
Смогут ли ребята найти бедное животное, узнаете в увлекательной российской комедии «Одна дома. Великолепная пятерка». Фильм (2024) онлайн смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- Актриса
Алика
Смехова
- РБАктёр
Роман
Борзовский
- МВАктриса
Мария
Верхова
- Актёр
Илья
Малаков
- Актёр
Григорий
Столбов
- Актёр
Борис
Дейков
- МСАктёр
Максим
Студеновский
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- РПСценарист
Руслан
Паушу
- ДОСценарист
Дарья
Орлова
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- АМПродюсер
Александр
Мерабов
- ДОПродюсер
Дарья
Орлова
- ДППродюсер
Джульетта
Погосова
- ЛМХудожница
Лали
Модебадзе
- АОХудожница
Анжела
Осипенко
- ЯАХудожница
Яна
Абубакирова
- РГОператор
Роман
Гурочкин