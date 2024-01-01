Одна дома: Великолепная пятерка (Фильм 2024) смотреть онлайн

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Юная актриса со своими фанатами расследует исчезновение пони. Фильм «Одна дома. Великолепная пятерка» смотрите на Wink: сиквел новогодней комедии с Виталией Корниенко.



Обнаружив в себе актерский талант, Стефания решает принять участие в съемках новогоднего вестерна. В свободное время она ведет блог, где делится своими впечатлениями о происходящем на площадке. Среди ее подписчиков — мечтающий стать знаменитостью мальчик Алекс, отличница Маша, специалист по компьютерам Тима и склонный к риску Ваня. В один из съемочных дней Стефания обнаруживает, что пони по имени Геннадий был похищен прямо со съемочной площадки. Теперь судьба съемок и завершение вестерна оказываются в руках девочки и ее друзей.



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