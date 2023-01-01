Биография

Дарья Орлова – продюсер, родилась 25 июля 1984 года. Фильмография насчитывает 15 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали многосерийные детективные фильмы «Последний мент», «Акватория», «Нежные листья, ядовитые корни» и др. Дарья Орлова работает исполнительным продюсером на телевидении (Пятый канал). Свою кинокарьеру начала в 2013 году. Первым фильмом Дарьи Орловой стал многосерийный криминальный детектив «Следователь Протасов». Затем она продюсировала сериал «Спецотряд «Шторм». В 2014 году на экраны вышел еще один продюсерский проект, многосерийный детектив «Такая работа». В 2015 году фильмография пополнилась телевизионным сериалом «Последний мент» с Гошей Куценко и Анатолием Руденко в главных ролях. В 2016 году Дарья Орлова выступила в качестве исполнительного продюсера многосерийного детектива «Следствие любви» с Нонной Гришаевой. В 2017 году работала над сериалом «Акватория». В 2019 году фильмография продюсера пополнилась еще пятью сериалами, среди которых телевизионные детективные киноленты «Рыцарь нашего времени», «Нежные листья, ядовитые корни», «Старая гвардия. Прощальная вечеринка».