Угрозыск (сериал, 2018) смотреть онлайн

Четверо талантливых оперативников с самыми разными характерами и подходами к работе распутывают трудные дела. Многосерийный детектив «Угрозыск» — сериал о команде из столичного РУВД, которой все по плечу.



В обычном управлении внутренних дел Москвы работают четыре оперативника. Екатерина блестяще владеет компьютером и обладает острым чувством юмора. Никита любит пошутить и иногда чрезмерно уверен в себе. Ивану по жизни улыбается удача. А самый главный в команде — умудренный опытом полицейский Андрей. Вместе им предстоит расследовать загадочное отравление няни, нападение на бизнесмена, вызвавшее у жертвы амнезию, убийство хакера и другие дела.



