Во время рейда в одном из подпольных публичных домов сотрудник УГРО Строев встречает своего соседа Варенина. На следующий день в отдел приходит жена Варенина Инна и заявляет, что ее муж пропал. Инна изучает связи Варенина по его телефонным звонкам, подозревая, что у того появилась любовница. Строев обещает принять все необходимые меры.

