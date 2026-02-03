Муж на час
Wink
Сериалы
Угрозыск
1-й сезон
Муж на час
8.22018, Муж на час
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Угрозыск (сериал, 2018) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Во время рейда в одном из подпольных публичных домов сотрудник УГРО Строев встречает своего соседа Варенина. На следующий день в отдел приходит жена Варенина Инна и заявляет, что ее муж пропал. Инна изучает связи Варенина по его телефонным звонкам, подозревая, что у того появилась любовница. Строев обещает принять все необходимые меры.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Угрозыск»