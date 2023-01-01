Биография

Анна Куркова – российская актриса, певица. Родилась в Москве 5 декабря 1987 г. Будущая актриса Анна Куркова появилась на свет в семье, имеющей прямое отношение к кино. Отец – Вадим Николаевич Курков – актер киностудии имени Горького, а дед – Николай Алексеевич – долгие годы проработал главредом киностудии Минобороны. С 3 лет занимавшаяся танцами, Анна в 1998 г. поступила в хореографическое училище, а в 2004 г. перешла уже на заочную форму обучения в Университете Н. Нестеровой. Успев поработать педагогом-хореографом, в 2005 г. стала студенткой актерского факультета Международного Славянского института, где училась под руководством Л. Н. Новиковой до 2009 г. Первые роли Анны Курковой – в сериалах «Ранетки», «Воронины», «Последний аккорд». Далее была роль Геллы в «Мастере и Маргарите» (2010 г.), Абигель в мюзикле «Суламифь-Forever!» (2011 г.). Параллельно Анна создает свою музыкальную группу, записывает сольный альбом, участвует в гастролях Московского Независимого театра, а потом в составе труппы театра А. Рыбникова. В числе недавних работ на телевидении – сериалы Анны Курковой, в которых она снималась в 2014-2015 гг.: «Спасите наши души», «Не телки», «Профиль убийцы – 2», «Москва. Три вокзала».