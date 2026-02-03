Угрозыск (сериал, 2018) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

На стройке найден убитым предприниматель Александр Шкалин. Тело находит его компаньон Русин, которого Шкалин якобы попросил приехать на стройку. В ходе следствия выясняется, что у компании Шкалина были проблемы с конкурентами из фирмы "Гарант". Директор "Гаранта" Головин подтверждает наличие конфликта со Шкалиным.

