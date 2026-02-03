Угрозыск (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В отдел обращается француз Пьер, которого избили неизвестные. На следующий день он исчезает. Посольство Франции просит найти Пьера. Изучая компьютер француза, оперативники выходят на трёх женщин, с которыми крутил романы пропавший. Одна из них рассказывает, что заняла Пьеру крупную сумму денег. Очевидно, что две другие поступили так же. Но это не проливает свет на то, что случилось с аферистом.

