Угрозыск (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

У молодой мамы Марфиной прямо в роддоме исчезает один из близнецов. Оперативники отрабатывают несколько версий случившегося. Удаётся установить, что похитившая ребенка женщина вынесла его через главный вход, используя халатность персонала и знание режима работы роддома.

