Угрозыск (сериал, 2018) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Подростка Вячеслава преследует женщина с ножницами, которая скрывает свое лицо. Она неоднократно уже пыталась напасть на парня, но зачем — непонятно. Оперативники пытаются узнать личность женщины. В свою очередь Вячеслав и его подруга Соня ведут собственное расследование.

