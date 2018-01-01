Wink
Сериалы
Угрозыск
Актёры и съёмочная группа сериала «Угрозыск»

Актёры и съёмочная группа сериала «Угрозыск»

Режиссёры

Валерий Игнатьев

Режиссёр
Александр Строев

Режиссёр

Актёры

Сергей Холмогоров

Актёр
Юлия Железняк

Актриса
Максим Демченко

Актёр
Артём Руденко

Актёр
Михаил Коновалов

Актёр
Станислав Колесниченко

Актёр
Леонид Ардо

Актёр
Александра Артемьева

Актриса
Анна Куркова

Актриса

Сценаристы

Геннадий Казачков

Сценарист

Продюсеры

Марина Фоменко

Продюсер
Дарья Орлова

Продюсер
Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Продюсер

Операторы

Павел Кочев

Оператор