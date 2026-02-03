8.22018, Деловой приговор
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Угрозыск (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 1
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 3
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 4
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 5
- 18+28 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 8
- 18+28 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 9
- 18+26 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 10
- 18+26 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 11
- 18+26 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 12
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 13
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 14
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 15
- 18+25 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 16
- 18+27 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 17
- 18+25 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 18
- 18+26 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 19
- 18+24 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 20
- 18+26 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 21
- 18+26 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 22
- 18+26 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 23
- 18+25 мин
Угрозыск
Сезон 1 Серия 24
О сериале
В своей квартире обнаружена мертвой Анна Волкова. Смерть наступила от удара ножом в сердце. Под подозрение попадают ее муж Максим, который выбежал из квартиры перед обнаружением тела, и соседка Людмила - она могла убить Анну из ревности, считая ее любовницей своего мужа Игоря. Следствие выясняет также, что у погибшей Анны ранее был диагностирован СПИД.
Рейтинг
- ВИРежиссёр
Валерий
Игнатьев
- АСРежиссёр
Александр
Строев
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- ЮЖАктриса
Юлия
Железняк
- МДАктёр
Максим
Демченко
- АРАктёр
Артём
Руденко
- Актёр
Михаил
Коновалов
- СКАктёр
Станислав
Колесниченко
- ЛААктёр
Леонид
Ардо
- АААктриса
Александра
Артемьева
- Актриса
Анна
Куркова
- ГКСценарист
Геннадий
Казачков
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- ДОПродюсер
Дарья
Орлова
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ПКОператор
Павел
Кочев