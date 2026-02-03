Деловой приговор
Wink
Сериалы
Угрозыск
1-й сезон
Деловой приговор
8.22018, Деловой приговор
Детектив18+
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Угрозыск (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В своей квартире обнаружена мертвой Анна Волкова. Смерть наступила от удара ножом в сердце. Под подозрение попадают ее муж Максим, который выбежал из квартиры перед обнаружением тела, и соседка Людмила - она могла убить Анну из ревности, считая ее любовницей своего мужа Игоря. Следствие выясняет также, что у погибшей Анны ранее был диагностирован СПИД.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Угрозыск»