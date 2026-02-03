В своей квартире обнаружена мертвой Анна Волкова. Смерть наступила от удара ножом в сердце. Под подозрение попадают ее муж Максим, который выбежал из квартиры перед обнаружением тела, и соседка Людмила - она могла убить Анну из ревности, считая ее любовницей своего мужа Игоря. Следствие выясняет также, что у погибшей Анны ранее был диагностирован СПИД.

