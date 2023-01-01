Подростки в космосе
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Подростки в космосе
8.62024, Подростки в космосе 1 сезон
Детективы, Приключения18+
Шесть юных смельчаков на опасной миссии по спасению Земли: научно-фантастический детектив со звездами сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трудные подростки» и «На автомате»

Подростки в космосе (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Подростки в космосе» — новая звезда на горизонте Wink Originals. Спасаем человечество вместе с актерами сериалов «Слово пацана», «Трудные подростки» и «На автомате».

2054 год. Земля на грани экологической катастрофы, и надежда на спасение появляется благодаря группе смелых подростков, готовых покинуть родную планету ради будущего всего человечества. За место в экспедиции борются тринадцать кандидатов, но только шестеро смогут отправиться в путь. Для Кирилла, подростка из неблагополучного района, полет к звездам — шанс избежать тюремного заключения, а для Ани, дочери известного космонавта, возможность разгадать тайну гибели отца.

Смогут ли амбициозные подростки стать единой командой, чтобы выполнить стратегически важную миссию? «Подростки в космосе» — сериал, съемки которого Wink анонсировал в День космонавтики. Главные роли исполняют Денис Косиков, Аскар Ильясов, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев и Софья Аржаных. Следите за новостями о дате выхода оригинального проекта в жанре научной фантастики!

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Актёры и съёмочная группа сериала «Подростки в космосе»

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