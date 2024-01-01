Подростки в космосе. Сезон 1. Серия 4
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Подростки в космосе
1-й сезон
4-я серия
8.62024, Подростки в космосе. Сезон 1. Серия 4
Детективы, Приключения18+
Шесть юных смельчаков на опасной миссии по спасению Земли: научно-фантастический детектив со звездами сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Трудные подростки» и «На автомате»
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Подростки в космосе 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кирилл и Аня проникают в секретный архив, чтобы найти записи с корабля, на котором капитан Осипов и его команда отправились в экспедицию. Однако, не обнаружив нужных файлов, они возвращаются в учебный блок, где их поджидает Славин. В наказание за самовольную отлучку Ромашина отправляют на трое суток в камеру, где организаторы миссии будут следить за его психическим состоянием. Однако пребывание там становится для Кирилла настоящим кошмаром, потому что кто-то подменяет голос Афины в системе на голос его мамы...

Сможет ли курсант продержаться в камере три дня и не сойти с ума, узнаете в 1 сезоне приключенческого сериала «Подростки в космосе». 4 серия, смотреть онлайн которую вы можете в высоком качестве, доступна на Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Приключения, Детективы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Подростки в космосе»