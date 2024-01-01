Подростки в космосе 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сюжет

Кирилл и Аня проникают в секретный архив, чтобы найти записи с корабля, на котором капитан Осипов и его команда отправились в экспедицию. Однако, не обнаружив нужных файлов, они возвращаются в учебный блок, где их поджидает Славин. В наказание за самовольную отлучку Ромашина отправляют на трое суток в камеру, где организаторы миссии будут следить за его психическим состоянием. Однако пребывание там становится для Кирилла настоящим кошмаром, потому что кто-то подменяет голос Афины в системе на голос его мамы...



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