Подростки в космосе 1 сезон (Сериал 2024 год)

Сюжет

Звезда хита «Слово пацана» Лев Зулькарнаев в научно-фантастическом детективе от создателей «Трудных подростков». Путешествие к звездам: «Подростки в космосе» — сериал, 1 сезон которого эксклюзивно будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре!



Первый сезон перенесет зрителей в недалекое будущее: в 2054 году продолжительность жизни людей критически снизилась, а Земля погибает из-за проблем с экологией. Чтобы спасти планету, необходимо отправить в космическую экспедицию группу подростков. Из тринадцати кандидатов для миссии отберут только шесть человек. Кирилл, юноша из опасного района, и Аня, дочь космонавта, вместе с другими претендентами вступают в борьбу за место в команде. Эта экспедиция — единственный шанс изменить будущее человечества. Но понимают ли подростки, одолеваемые собственными проблемами и переживаниями, что на кону стоит судьба всей планеты?



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