Подростки в космосе 1 сезон (Сериал 2024 год)
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+34 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 2
- 18+31 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 4
- 18+31 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 5
- 18+34 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 6
- 18+32 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 7
- 18+36 мин
Подростки в космосе
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Звезда хита «Слово пацана» Лев Зулькарнаев в научно-фантастическом детективе от создателей «Трудных подростков». Путешествие к звездам: «Подростки в космосе» — сериал, 1 сезон которого эксклюзивно будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре!
Первый сезон перенесет зрителей в недалекое будущее: в 2054 году продолжительность жизни людей критически снизилась, а Земля погибает из-за проблем с экологией. Чтобы спасти планету, необходимо отправить в космическую экспедицию группу подростков. Из тринадцати кандидатов для миссии отберут только шесть человек. Кирилл, юноша из опасного района, и Аня, дочь космонавта, вместе с другими претендентами вступают в борьбу за место в команде. Эта экспедиция — единственный шанс изменить будущее человечества. Но понимают ли подростки, одолеваемые собственными проблемами и переживаниями, что на кону стоит судьба всей планеты?
С нетерпением ждем премьеру 1 сезона: сериал «Подростки в космосе» смотреть можно будет только на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыФантастика, Приключения, Детективы
Рейтинг
- Режиссёр
Митрий
Семенов-Алейников
- Актёр
Денис
Косиков
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актриса
Софья
Аржаных
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Черкасова
- Актриса
Анна
Халилулина
- Актёр
Сергей
Шнырев
- Актёр
Давид
Сократян
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- Актёр
Антон
Кузнецов
- Актриса
Люся
Чеботина
- Актриса
Александра
Немчинова
- Актриса
Дарья
Акмалова
- Актриса
Екатерина
Новокрещенова
- Актёр
Валентин
Анциферов
- Актёр
Константин
Мирошников
- АКАктёр
Анатолий
Кормановский
- СМАктёр
Сергей
Медведев
- АГАктриса
Адель
Гудаускас
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- Актриса
Дана
Абызова
- АСАктёр
Андрей
Смирённов
- АМАктёр
Азамат
Маркленов
- ЮШСценарист
Юлия
Шалимова
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Наталья
Голодова
- ДКХудожник
Данила
Коликов
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- АЗОператор
Алексей
Зайков
- АСОператор
Андрей
Соломонов